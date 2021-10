Ligue des Nations: quel est le niveau réel de la Belgique et de la France ?

Notre journaliste sportive Anne Ruwet analysait dans le RTLinfo 13H les niveaux actuels des équipes de la France et de la Belgique qui vont se rencontrer ce soir en demi-finale de la ligue des Nations.

"Selon les propos du coach de la Belgique, Roberto Martinez, son équipe est plus forte qu'en 2018 et il dispose d'un noyau avec tous ces ces joueurs phares, que ce soit Eden Hazard, Romelu Lukaku encore Kevin De Bruyne qui ne sont pas blessés mais qui ont chacun un peu de pression sur leurs épaules. Prenez Eden Hazard qui n'a plus forcément son statut de titulaire incontestable du côté du Real Madrid, il aura l'occasion ici avec les Diables rouges peut-être de retrouver un certain capital confiance. Romelu Lukaku à qui l'on reproche parfois encore de ne pas être décisif lors des grands rendez-vous face aux grandes nations, là aussi il y a une certaine pression. Maintenant au niveau global, il y a peut-être un peu moins de pression sur l'effectif des Diables rouges que lors de la Coupe du monde ou lors de l'euro..."

Quid de la France?

"On sent que cet échec lors de l'euro a laissé des traces parce que, en septembre les Bleus ont joué trois matchs: il y a eu deux partages contre la Bosnie et contre l'Ukraine. Ils ont été très critiqués. Finalement, ils sont parvenus à s'imposer contre la Finlande. Une des clés de la partie ce soir sera de voir si le fameux trio Benzema-Griezmann-Mbappé va enfin fonctionner...", nous rappelle Anne Ruwet.

Dans les discours d'avant-match, les Bleus invitent à l'humilité au respect aussi envers leurs adversaires de ce soir.

Belgique-France est à vivre en direct sur RTL TVI et RTL Play dès 19h50, juste après le RTL Info 19h.