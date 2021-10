Paul Pobga refuse de dire ce qu'il s'est passé à la mi-temps de Belgique-France: "Vous verrez s'il y a une vidéo"

Ce jeudi soir, l'équipe de France a renversé nos Diables Rouges 2-3 au terme d'un match riche en rebondissements. À la fin du match, le milieu de terrain Paul Pogba a livré des commentaires mystérieux sur ce qui a été dit dans le vestiaire à la mi-temps.

Les Bleus étaient menés 2-0 à la pause et sont revenus plus motivés que jamais sur la pelouse avant de prendre l'ascendant et l'emporter 2-3. Une motivation soudaine qui a surpris, agréablement ou pas, les spectateurs.

"Vous allez le voir, surement sur des vidéos" déclare Paul Pogba en interview d'après match. "J'espère que ça sera après la victoire dimanche que vous verrez la vidéo de ce qu'on s'est dit dans le vestiaire. Il faudra attendre, vous allez voir ça" lance le joueur qui ne veut pas briser le secret.

"Vous allez voir, dit-il encore, j'espère qu'on gagnera dimanche (en finale contre l'Espagne, ndlr) et j'espère que vous allez voir ce qu'on a ressenti : une énergie que je ne peux pas expliquer. S'il y a une vidéo [qui fuite], vous allez voir ça et vous allez comprendre", termine Pogba, qui n'en dira définitivement pas plus.