Paul Pogba souligne une nouvelle fois la réaction parfaite des Bleus en finale de la Ligue des Nations

Paul Pogba et les Bleus s'offrent un deuxième trophée en 3 ans et demi. La France a réussi à dominer l'Espagne en finale de la Ligue des Nations et remporte une compétition qu'ils ont approché à la perfection.

"On a mal commencé avec une première mi-temps où on se fait dominer. On a dû réagir et on a marqué deux minutes après", a précisé Pogba sur M6 en analysant ce succès. "C'est vrai qu'on doit faire mieux, on le sait mais le résultat, c'est la victoire à la fin. Si c'est comme ça qu'on doit gagner pourquoi pas. (Concernant la saveur du titre) Quand on va gagner un trophée, c'est toujours bon. On n'est jamais rassasié et on a joué une demi-finale contre une grosse équipe de Belgique et une finale contre une équipe d'Espagne avec des joueurs de qualité. On a su remonter la pente."