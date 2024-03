Ligue Europa: Aubameyang ne s'arrête plus

Partager:

"Aubameyang, c’est LE joueur": Depuis son arrivée à l’OM, Jean-Louis Gasset a tout fait pour mettre son avant-centre dans les meilleures conditions et en a été récompensé par une avalanche de buts, huit en cinq matches avant d'aller jeudi à Villarreal en 8e de finale retour de Ligue Europa. Un but contre le Shakhtar Donetsk, un doublé contre Montpellier, un but encore face à Clermont puis deux nouveaux doublés coup sur coup contre Villarreal et Nantes: s'il y a bien un joueur qui bénéficie de l'"effet Gasset", c'est Aubameyang.

"+Auba+ c'est LE joueur. Dans toutes les équipes, il y a LE joueur. Vous le mettez là où il aime être et après vous construisez l'équipe autour", a résumé le nouvel entraîneur marseillais dimanche après la victoire difficilement arrachée contre Nantes grâce à deux éclairs du Gabonais. "C'est la personne qui nous fait bien jouer, qui marque les buts et qui si il faut travailler revient travailler. C'est la générosité même. Je le répète, c'est le joueur de l'effectif", a-t-il ajouté. Quelques jours plus tôt, Gasset, qui assure depuis son arrivée à Marseille n'avoir fait que des choses très simples, avait un peu détaillé la méthode utilisée avec l'ancien attaquant d'Arsenal et de Barcelone.

"Il aime certaines situations et certains placements et c'est là qu'on le met. Après, l'adresse, le sens du but, la générosité, il l'a. Il fallait juste le mettre là où il aime être. Et en une séance, il a compris que je le connaissais par coeur", a-t-il expliqué. Sur le terrain, l'effet est en tous cas spectaculaire et l'OM a retrouvé un attaquant véloce, efficace et plein de confiance, capable de tirer vers le haut un groupe qui va mieux depuis un mois. - Salaire, contrat et Sanchez -