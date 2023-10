Ligue Europa: face à Villarreal, Rennes veut poursuivre sa mue

Le vétéran serbe Nemanja Matic, recrue phare de l'été pour les Rouge et noir, symbolise cette mue toujours en cours: moins d'exubérance, mais plus de maîtrise. Un subtil équilibre que les hommes de Bruno Genesio cherchent encore, comme le prouvent leurs cinq matches nuls consécutifs en championnat, une série stoppée par la victoire contre Nantes dimanche (3-1).

"Le gros point positif de cette soirée et de notre début de saison c'est qu'on est capables de réagir face à des événements contraires", a noté Genesio. "C'est un petit peu différent de la saison passée où on avait tendance à être très performants quand tout allait bien et à avoir un peu de mal à sortir la tête de l'eau quand il y avait un grain de sable".

Régulièrement pointée du doigt pour sa nervosité, la jeune arrière-garde rennaise n'est pas encore hermétique, comme le prouve ce ballon perdu par Warmed Omari - pas aidé par le pourtant expérimenté Steve Mandanda - qui a permis à Nantes d'égaliser. Mais à l'image du latéral Lorenz Assignon, libéré depuis quelques matches après un but plein de fougue contre Lille, elle réagit et ne sombre pas.

- Villarreal à la peine -

Preuve de cette confiance grandissante au sein d'une équipe encore jeune mais qui n'a plus connu de défaite depuis début mai et un déplacement à Nice: le nul arraché contre Lille après avoir été mené 2-0, ou l'égalisation à Bollaert après avoir subi toute une mi-temps contre les Sang et or.

Dans un groupe F homogène, le Stade rennais n'a pour l'instant pas eu à forcer son talent contre le Maccabi Haïfa, dévoré tout cru dans un match à sens unique (3-0).