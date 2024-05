Ligue Europa: le Bayer Leverkusen veut saisir sa "deuxième chance", prévient Alonso.

"Plus qu'une revanche, c'est une deuxième chance, l'élimination nous avait fait un peu mal (...) Il s'en était fallu de peu l'an dernier, beaucoup de choses ont changé depuis pour les deux équipes", a déclaré mercredi l'entraîneur espagnol des champions d'Allemagne en conférence de presse.

Les deux équipes s'étaient déjà rencontrées en demi-finale de la C3 il y a tout juste un an: la Roma avait remporté le match aller 1 à 0 à domicile, avant de neutraliser (0-0) le Bayer à Leverkusen et d'empocher son billet pour la finale, perdue aux tirs au but face à Séville.

"Nous avons faim, nous voulons atteindre cette finale, mais cela va être un match très intense", a-t-il ajouté.

"La Roma a beaucoup changé (depuis l'arrivée mi-janvier de Daniele De Rossi), c'est une équipe exceptionnelle, de très grande qualité, avec un grand entraîneur", a poursuivi Alonso.