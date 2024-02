Ligue Europa: Lens dilapide deux buts d'avance à Fribourg et voit son aventure européenne s'arrêter

Et tout s'était parfaitement mis en place en première période pour les Sang et Or, qui ont regagné le vestiaire avec deux buts d'avance (2-0).

Les hommes de Franck Haise avaient fait match nul à l'aller dans leur stade Bollaert (0-0) et se devaient de gagner pour atteindre les huitièmes de finale de la Ligue Europa, ce qui n'est plus arrivé au club nordiste loin de ses bases sur la scène européenne depuis septembre 2005.

Les bourreaux des Lensois s'appellent Roland Sallai, auteur d'un doublé en seconde période dont un but pour arracher la prolongation dans le temps additionnel, et Michael Gregoritsch, buteur dans la demi-heure supplémentaire proposée sur la pelouse de l'Europa-Park Stadion rendue glissante par la pluie.

Mais le match a pris une toute tournure complètement folle en seconde période. Obligés à un exploit, les hommes de Christian Streich ont fait le siège du but de Samba, en imposant un fort pressing sur une défense lensoise qui a commencé à prendre l'eau de toutes parts.

A l'heure de jeu, elle s'en est sortie sans frais sur une faute dans la surface de réparation d'Abdukodir Khusanov sur Merlin Röhl qui aurait pu aboutir à un penalty pour Fribourg, l'arbitre de la rencontre, le Slovène Rade Obrenovic n'ayant pas eu recours à la VAR.

Huit minutes plus tard, sur un coup franc pour Fribourg mal renvoyé par Lens, le Hongrois Roland Sallai n'a laissé aucune chance à Samba pour relancer totalement la rencontre.

Brice Samba n'a fait que repousser l'échéance avec de nombreuses parades dont une claquette dans la dernière minute sur une tête de l'Autrichien Michael Gregoritsch.

Dans le temps additionnel, sur une nouvelle balle mal renvoyée après plusieurs duels aériens, Sallai encore lui n'a laissé aucune chance au portier lensois et a arraché la prolongation, pour le plus grand plaisir des 34.700 spectateurs de l'Europa-Park Stadion.

Et en prolongation, c'est Gregoritsch qui a profité d'un pressing un peu appuyé de Sallai sur la défense lensoise sans faire faute, pour récupérer la balle, contourner Samba et inscrire le but de la qualification, alors que Fribourg ne s'était plus imposé depuis le 20 janvier et est au ralenti en Bundesliga.

Le pressing lensois dans les derniers instants n'a pas suffi à refaire basculer la rencontre.