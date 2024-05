Ligue Europa: l'OM doit entretenir sa flamme

"A l'aller, on a fait le match qu'on voulait faire, presque parfait" a estimé Jordan Veretout mercredi. "Il manquait cette victoire mais on est l'Olympique de Marseille: on a montré au cours de cette campagne européenne, qu'on pouvait mettre de nombreuses équipes en difficulté et il va falloir faire encore mieux demain (jeudi) si on veut l'emporter ici".

Tout reste à faire pour les hommes de Jean-Louis Gasset qui, comme souvent ces dernières saisons, ont trouvé dans une épopée européenne, un moyen de sauver une saison totalement ratée en championnat.

Neuvième de Ligue 1 (avec un match en moins et un calendrier assez favorable), l'OM au gré d'une crise de gouvernance en début de saison, de la valse de ses entraineurs et des contre-performances de ses joueurs, a fortement compromis ses chances de disputer une Coupe d'Europe l'an prochain à cause de son parcours en championnat.