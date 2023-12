Ligue Europa: l'OM fauché par Brighton et poussé en barrages

L'Olympique de Marseille a craqué in extremis jeudi à Brighton (défaite 1-0) et abandonné la première place du groupe B à son hôte anglais, un épilogue cruel qui l'oblige à disputer un délicat barrage en février pour poursuivre l'aventure en Ligue Europa.

L'équipe de Gennaro Gattuso connaîtra lundi l'identité de son futur adversaire, reversé de la Ligue des champions.

Brighton inflige aux Français leur première défaite de la saison en Ligue Europa et, surtout, les envoie disputer un barrage aller-retour qui encombre un peu plus un calendrier surchargé, en février, au moment où leurs internationaux africains reviendront à peine de la CAN.

Le club anglais ne pouvait, lui, pas rêver d'un meilleur scénario pour charmer un peu plus ses supporters alors qu'il dispute une compétition européenne pour la première fois de son histoire. Il retrouvera l'Europe en mars grâce à son billet direct pour les huitièmes.