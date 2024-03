Ligue Europa: L'OM sans pitié pour Villarreal et Marcelino

Mercredi, Gasset, à qui tout réussit depuis qu'il a remplacé Gennaro Gattuso, avait dit vouloir "prendre une option conséquente" sur la qualification. "Pour ça, il faudra jouer", avait-il dit. La mission est accomplie et avec la manière souhaitée: l'OM a été très bon jeudi et l'option sur la qualification est effectivement solide.

On n'arrête plus l'OM de Jean-Louis Gasset: pour leurs retrouvailles avec Marcelino, l'entraîneur symbole d'un début de saison où tout allait de travers, les Marseillais ont balayé Villarreal 4-0 jeudi et sont presque qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Europa.

Avant que l'OM fasse ce grand pas vers les quarts de finale, le sujet Marcelino, qui avait rythmé l'avant-match, avait été très vite expédié, dès la présentation des équipes. Le nom du technicien espagnol a été sifflé très fort et celui de Gasset acclamé encore un peu plus. Pas de banderoles ni d'agressivité mal placée, dossier clos.

Sur le terrain, comme en août et en septembre, Marseille a ensuite retrouvé chez les jaunes ce même 4-4-2 aux lignes si bien dessinées, qui avait interloqué et déçu lors du bref passage de Marcelino à l'OM. Et comme il y a six mois, le jeu de l'Espagnol a semblé bien lent et bien scolaire. Cette fois, c'est l'OM qui en a profité.

Plus inspirés, plus agressifs et plus rapides, les joueurs de Gasset ont en effet balayé en une seule période l'idée d'une confrontation incertaine et équilibrée. A la 23e minute, c'est ainsi Jordan Veretout qui a ouvert le score de près et de la tête après un bon travail à droite d'Iliman Ndiaye et Jonathan Clauss.