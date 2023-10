Ligue Europa: OM, un mercato en question

Freiné par une crise extra-sportive brutale, l'OM traverse une saison très moyenne avec une 8e place en L1 et seulement deux points en deux matchs de Ligue Europa avant de recevoir l'AEK Athènes jeudi. Mais les choix sportifs posent également question, à commencer par un mercato qui semble raté.

Elle l'est d'autant plus qu'en sens inverse, l'OM a laissé partir cet été plusieurs joueurs de caractère, appréciés des supporters (Guendouzi, Cengiz Under, Dimitri Payet, Sead Kolasinac...).

Le principal point d'interrogation concerne le poste d'avant-centre. Sans que l'on sache très bien quelles sont les responsabilités des uns et des autres, Alexis Sanchez a quitté l'OM cet été après une saison pleinement réussie et a été remplacé par Pierre-Emerick Aubameyang.

Ancien d'Arsenal, du Borussia Dortmund ou de Barcelone, le Gabonais avait l'expérience et la carte de visite pour endosser le rôle d'attaquant N.1 de l'OM, mais les trois premiers mois de son aventure marseillaise sont décevants.