Ligue Europa: Rennes bat Haïfa, poursuivra en Ligue Europa

Avec ce quatrième succès en cinq journées, les Bretons comptent 12 points et, quel que soit le résultat du match entre Villarreal et le Panathinaïkos à 21h00, ils finiront à l'une des deux premières places du groupe F.

Les Espagnols comptant 6 points avec deux matches en moins, dont la réception de Haïfa le 6 décembre, il faudra sans doute attendre le Rennes-Villarreal du 14 décembre pour savoir si les Rouges et Noirs passent directement en huitième de finale ou s'ils devront en passer par un barrage contre un des troisièmes des poules de Ligue des champions.

Mais face à de très faibles Israéliens, obligés de jouer loin de chez eux et dans un contexte sans doute très compliqué psychologiquement, Rennes a maîtrisé la rencontre.

Benjamin Bourigeaud et Arnaud Kalimuendo avaient, eux, été laissés sur le banc au profit de Lorenz Assignon à droite et Bertrug Yildirim en pointe.

Il a ainsi fait confiance au défenseur axial Warmed Omari, suspendu en championnat et auteur de quelques bourdes couteuses depuis le début de la saison.

Déjà vainqueurs 3-0 à l'aller, Rennes a rapidement confisqué le ballon et s'il a fallu attendre plus de 25 minutes pour voir une occasion vraiment dangereuse, les Bretons ont quasiment fait mouche sur leur première opportunité.

C'est Martin Terrier, qui n'avait plus marqué depuis onze mois et sa terrible blessure à un genou, qui a trouvé la faille après un magnifique une-deux avec Enzo Le Fée, marquant d'une frappe puissante dans la surface et au premier poteau (1-0, 29e).

Le break est venu juste au retour des vestiaires.

Une passe hasardeuse en retrait d'un milieu du Maccabi a été interceptée par Amine Gouiri qui a bien fixé son défenseur et doublé la mise d'une frappe croisée (2-0, 47e).

Le néo-international algérien (4 sélections) a encore trouvé le montant adverse d'une frappe à l'entrée de la surface, dix minutes plus tard, mais il a fallu attendre le temps additionnel pour que le Suisse Fabian Rieder alourdisse encore le score (3-0, 90+3).

Face au manque de répondant adverse, Stéphan avait déjà pu faire largement tourner avant cela pour préparer un rendez-vous capital en championnat, dimanche, à Marseille (20h45).