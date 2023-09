Ligue Europa: Rennes se lance parfaitement contre le Maccabi Haïfa

"On doit se libérer l'esprit avec le ballon pour pouvoir développer le jeu qu'on a développé les années précédentes", espérait avant la rencontre le capitaine Benjamin Bourigeaud, frustré comme le reste de son équipe par quatre matches nuls successifs en championnat, et un manque de spontanéité dans le jeu rennais.

Retrouvé dans l'agressivité et les intentions offensives, le Stade rennais a parfaitement lancé sa campagne européenne en dominant 3-0 le Maccabi Haïfa, jeudi au Roazhon Park pour son premier match de groupe de Ligue Europa.

Grâce à un état d'esprit combatif et à un culot offensif retrouvés, ils ont ouvert le score en moins d'une minute avec un superbe but de Ludovic Blas, avant de signer une victoire pleine d'autorité.

- Un premier but pour Yildirim -

En moins d'une minute, le pressing agressif des Rennais a payé. Sur une touche israélienne reprise de la tête par Nemanja Matic, Blas s'est offert son deuxième but sous le maillot Rouge et noir d'une magnifique volée à plus de 20 mètres des cages (1e).

Dans un début de match à sens unique, où le Maccabi Haïfa a peiné à se sortir de sa moitié de terrain, les Rennais ont ensuite multiplié les occasions. Arthur Theate, d'une lourde frappe à 30 mètres qui s'est écrasée sur le poteau droit, a bien failli doubler la mise, alors que le gardien israélien Itamar Nitzan semblait battu (24e).