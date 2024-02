Ligue Europa: tout feu, tout flamme, Lens reçoit Fribourg en barrage

Moins de paillettes mais une compétition davantage à la mesure des Lensois. Après un parcours honorable en C1 (troisième du groupe B, huit points), les Sang et Or ne sont plus qu'à deux marches d'être reversés en C3.

Le premier s'est révélé quand Salis Abdul Samed et Nampalys Mendy disputaient la Coupe d'Afrique des nations, enchaînant les prestations de haut niveau près des attaquants. Sa position haute permet d'apporter le surnombre et de créer des espaces pour ses partenaires.

Surtout, Lens est en pleine progression offensive dans le sillage de son nouveau - et jeune - tandem au milieu de terrain composé d'Andy Diouf (20 ans) et de Neil El Aynaoui (22 ans).

Le second ratisse nombre de ballons et impressionne par son activité. Devant eux, David Pereira da Costa rayonne en attaque, comme l'a encore montré son match plein face à Strasbourg, ponctué d'un but et de deux passes décisives dont une cruciale pour Elye Wahi, dont Lens attend désormais le réveil.

"L'idée est d'avoir plus de présence autour de l'axe, commente Franck Haise. Il faut sentir les bons moments. Et puis quand on arrive dans les 30-35 derniers mètres, quand on a commencé à créer un premier déséquilibre, il faut ramener plus de monde autour d'Elye (Wahi)."

- "Une question d'équilibre" -