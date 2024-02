Ligue Europa: trop tendre, Rennes corrigé par l'AC Milan

Partager:

Déterminé, précis et plus talentueux, l'AC Milan n'a laissé aucune chance à Rennes (3-0) qui n'a pas su hausser le ton, jeudi, en barrage aller de la Ligue Europa, et qui aura besoin d'un miracle dans une semaine, au retour. Pratiquement tout ce que Julien Stephan avait redouté, mercredi, lors de la conférence de presse, s'est réalisé et pratiquement rien de ce qu'il espérait de ses joueurs ne s'est concrétisé.

C'est sans doute le plus frustrant pour le technicien, lucide sur le statut d'"archi-favoris" des Lombards, reversés de la Ligue des champions et qui ont fait de cette C3, qu'ils n'ont jamais remportée, leur objectif principal en fin de saison. Stephan avait spécifiquement désigné les montées de Ruben Loftus-Cheek sur les centres comme un danger aussi grand que les présences d'Olivier Giroud et Rafael Leao. Et c'est exactement de là qu'est venue l'ouverture du score, Alessandro Florenzi se trouvant dans un fauteuil pour centrer, sur la droite, après un redoublement de passes, avant que la tête décroisée du milieu anglais n'aille trouver le poteau rentrant opposé (1-0, 32e).

Le but était d'autant plus rageant que Rennes semblait enfin être entré dans son match après avoir déjà vu Leao trouver le haut de la transversale (7e) et Yunus Musah rater le cadre de près (10e) en début de rencontre. Une frappe sans élan et au ras du poteau de Benjamin Bourigeaud (24e) avait même laissé espérer qu'ils allaient aussi enfin se libérer offensivement. Mais le début de la seconde période a été en tout point semblable à celui du premier acte, sauf que Milan a cette fois immédiatement puni les Bretons.