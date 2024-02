Ligue Europa: un autre visage de Lens attendu à Fribourg

Pour un nouvel exploit et franchir ce barrage, les Lensois pourront compter sur le soutien de 2.230 supporters qui feront le déplacement d'un peu plus de 500 kilomètres, de l'autre côté du Rhin dans le sud-ouest de l'Allemagne.

Ils devront surtout se montrer "plus percutants" et "plus justes" qu'au match aller, pour reprendre les termes de l'entraîneur de Lens à l'issue de la première manche qui a mis son équipe en ballottage défavorable.

"On n'a pas trouvé la faille, mais on a encore toutes nos chances pour le match retour. Il y a eu un peu d'approximation technique, mais le plus frustrant, ça a été de ne pas avoir trouvé la clé pour faire sauter le verrou", a estimé le défenseur Massadio Haïdara après le match aller. "Le match va s'ouvrir un peu plus", a-t-il prédit.