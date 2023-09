Ligue Europa: Un point qui fait du bien pour l'OM

L'OM est en effet arrivé à Amsterdam sans entraîneur attitré et avec l'intérimaire Jacques Abardonado sur le banc, sans équipe dirigeante non plus, puisque le président Pablo Longoria et ses plus proches collaborateurs sont restés à Marseille, décidés à prendre du recul après la réunion très tendue lors de laquelle leur départ a été réclamé lundi par les représentants des groupes de supporters.

Le face à face a ouvert la crise profonde dans laquelle l'OM est plongé et dont le résultat de jeudi ne le sortira certainement pas. Mais les Marseillais repartent au moins des Pays-Bas avec un point, un peu de fierté et un léger espoir de pouvoir résister aussi dimanche au Paris SG.

Pour préparer son affaire dans la ville du football total, Abardonado n'avait eu qu'un seul entraînement et avait demandé à ses joueurs de rester "focus sur le terrain". Ce n'était pas simple, quand même, et le début de match a pu laisser penser que les joueurs de l'OM étaient eux aussi tout au fond du trou.