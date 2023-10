Lindelöf "épuisé" après l'attentat de Bruxelles mais disponible pour Manchester United

"C'était le capitaine, il devait être en première ligne et prendre position, mais il a géré cela", a déclaré le technicien néerlandais. "Il était épuisé après, il n'a pas dormi de la nuit. Il est rentré et jeudi, il était de retour à l'entraînement", a-t-il ajouté. "Nos pensées vont vers Victor, les familles des victimes et les victimes. Victor a de l'énergie et il est prêt à jouer ce match", a conclu Ten Hag, s'exprimant en conférence de presse à la veille du déplacement de Manchester United samedi (21h00) à Sheffield.

Deux ressortissants suédois ont été tués lundi à Bruxelles dans une attaque terroriste, peu avant le match de qualification entre les Diables Rouges et la Suède dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024. Le match a été interrompu à la mi-temps après que les joueurs ont pris connaissance des événements, et l'UEFA en a entériné le résultat (1-1) jeudi.