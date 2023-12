L'Intelligence Artificielle va bientôt aider les coachs de football en temps réel

Avec davantage de data de haute qualité disponibles et des métriques avancées, l'IA sera en mesure d'effectuer des analyses plus prédictives et de recommander des tactiques, quels joueurs aligner dans tel ou tel match, quand effectuer des remplacements et qui acheter lors du mercato.

L'IA pourrait même prôner des tactiques inhabituelles. "À terme, elle sera capable de faire ce genre de choses. C'est l'un des aspects les plus intéressants de l'arrivée de l'IA dans le football", a déclaré Aldo Comi à l'agence de presse PA. "Nous avons vu aux échecs comment l'IA a inventé des stratégies étranges qui étaient difficiles à accepter par les humains. Elles étaient contre-intuitives, mais en fin de compte, elles étaient justes. À un moment donné, les managers écouteront leurs adjoints qui, eux, écouteront l'IA. L'Intelligence Artificielle proposera des solutions étranges d'un point de vue tactique. Par exemple, le choix d'un 2-4-4 au lieu d'un 4-4-2. L'IA fournira des solutions et des stratégies très contre-intuitives, mais le résultat sera le même qu'aux échecs".