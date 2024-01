L'Inter bat la Lazio et affrontera Naples en finale de la Supercoupe d'Italie

Après 2018 et 2019, la Supercoupe d'Italie est délocalisée pour la troisième fois en Arabie saoudite et se dispute cette saison dans une formule inédite avec quatre équipes, le champion d'Italie en titre (Naples) et son dauphin (Lazio), le vainqueur de la dernière Coupe d'Italie (Inter Milan) et le finaliste (Fiorentina). La semaine dernière, l'Arabie saoudite accueillait la Supercoupe d'Espagne, dans le même format à quatre équipes.

L'Inter a remporté le trophée à sept reprises et Naples a déjà triomphé deux fois.