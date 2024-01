L'Inter bat Naples en finale et s'offre une 3e Supercoupe consécutive

L'Inter remporte sa huitième Supercoupe d'Italie, la troisième consécutive. Seule la Juventus, avec neuf trophées, la devance au palmarès.

La Supercoupe d'Italie inaugurait cette année un nouveau format à quatre équipes, avec le champion et le vice-champion d'Italie (Naples et la Lazio), le vainqueur et le finaliste de la Coupe d'Italie (l'Inter et la Fiorentina).

En demi-finales, Naples avait dominé la Fiorentina 3-0 et l'Inter s'était imposée face à la Lazio sur le même score.