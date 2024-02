L'Inter a battu 1-0 l'Atletico de Madrid d'Axel Witsel

A la reprise, Marko Arnautovic, qui a remplacé Thuram blessé, aurait pu rapidement débloquer un match entre des équipes bien en place. Sur un centre parfait de Federico Dimarco, l'Autrichien a manqué le cadre sur une volée taclée (49e). Alors qu'il s'est retrouvé à l'angle des six mètres et qu'il avait tout le temps d'ajuster sa frappe, Arnautovic a encore loupé la cible (63e). En peine, l'attaquant a inscrit l'unique but du duel d'une frappe dans le but vide sur le rebond d'un ballon renvoyé par Jan Oblak, qui avait arrêté un tir de Martinez (79e, 1-0).