L'Inter écrase une Atalanta impuissante et continue sa course en tête

Charles De Ketelaere, titulaire dans l'attaque de Bergame, a bien suivi une action de ses partenaires pour inscrire l'ouverture du score mais le but a été refusé pour une main d'un coéquipier sur la récupération du ballon (10e). Le leader de Serie A a réagi et marqué grâce à Matteo Darmian. Sur une sortie, le gardien adverse, Marco Carnesecchi a repoussé le ballon dans les pieds du défenseur italien qui a placé le ballon dans le but vide du pied gauche (26e). Avant la pause, Lautaro Martinez a inscrit son 23e but de la saison d'une frappe imparable du gauche depuis la demi-lune (45e+1).

Le meilleur buteur du championnat était proche du doublé mais a manqué un pénalty en deuxième mi-temps, arrêté dans un premier temps par Carneseechi, mais repris ensuite par le latéral intériste Federico Dimarco pour le troisième but (54e). Entré en jeu dix minutes plus tôt, Davide Frattesi a encore creusé l'écart, reprenant un coup-franc de la tête (72e).