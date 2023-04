L'Inter Milan soutient Romelu Lukaku, victime de racisme contre la Juventus

"Nous voulons fermement réaffirmer que nous restons unis contre le racisme et toute forme de discrimination", a écrit le club milanais. "Le football et le sport ne doivent pas être seulement un lieu d'émotion mais aussi de valeurs claires et partagées, et ce que nous avons vu hier soir dans les dernières minutes de la demi-finale de la Coupe d'Italie entre la Juventus et l'Inter à Turin n'a pas sa place dans notre sport. C'est pourquoi nous réaffirmons notre soutien, notre affection et notre solidarité envers Romelu Lukaku comme tout le monde du football le fait partout depuis l'incident."

Mardi, Lukaku avait permis à l'Inter d'arracher le nul (1-1) en transformant un penalty dans les arrêts de jeu. Le Diable Rouge a ensuite célébré son but devant les supporters turinois avec un doigt sur la bouche. Des échauffourées s'en sont suivies et Lukaku a écopé d'un second carton jaune, synonyme d'exclusion.