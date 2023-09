L'international polonais Grzegorz Krychowiak renonce à la sélection nationale

Il a participé avec la Pologne au Mondial en 2018 et 2022 et à l'Euro en 2016 et 2021. Il avait fait ses débuts avec les Aigles Blancs en 2008 et a joué sa dernière rencontre le 10 septembre dernier contre l'Albanie dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024.

"Aujourd'hui, je renonce à jouer au sein de la sélection nationale. Avoir joué 100 rencontres avec l'aigle blanc sur la poitrine aura toujours été pour moi le plus grand honneur", a écrit le joueur sur Facebook.