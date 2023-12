Lionel Messi désigné Athlète de l'Année par le magazine Time

Le champion du monde de 36 ans est arrivé du Paris Saint-Germain à l'Inter Miami au moins de juillet, et il a réussi à offrir à la franchise floridienne, créée en 2018, le premier trophée de sa courte histoire. "Messi a attiré les regards du monde entier par sa supériorité sur le terrain" au sein du club présidé par David Beckham.

En 2021, c'est la gymnaste Simone Biles qui avait été sacrée, après le basketteur LeBron James (2020) et l'équipe nationale féminine américaine de football (2019).

Dans l'article publié par le magazine pour annoncer le vainqueur, Lionel Messi a expliqué qu'il avait dû faire un choix entre l'Arabie saoudite et le championnat nord américain.

"Ma première option était de retourner à Barcelone, mais ce n'était pas possible. C'était l'Arabie saoudite ou la MLS, et les deux options me semblaient très intéressantes. J'ai dû analyser celles-ci et réfléchir, discutant avec ma famille, avant de prendre la décision de venir à Miami", a conclu le champion du monde argentin, qui a reçu son 8e Ballon d'Or le 30 octobre dernier.