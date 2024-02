Lionel Messi élu homme du match après le succès de l'Inter Miami en ouverture de la saison

Face à une équipe de Salt Lake City prudente, Messi a failli ouvrir le score à la 18e minute sur un coup franc depuis les 30 mètres, détourné de la tête par Justen Glad. Miami a finalement pris l'avantage quand l'Espagnol Sergio Busquets a trouvé Messi. L'octuple Ballon d'Or a habilement glissé le ballon à l'attaquant finlandais Robert Taylor, dont la frappe à ras de terre a battu le gardien du RSL, Zac MacMath (1-0, 39e).

Ce but a forcé les visiteurs à réagir après la pause, et leur approche plus agressive a posé quelques problèmes à l'Inter.