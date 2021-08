Lionel Messi, ému aux larmes, "voulait sentir une dernière fois la chaleur des supporters"

(Belga) Lionel Messi est arrivé en pleurs sur l'estrade avant même que l'Argentin ne prononce son discours d'adieu au FC Barcelone dans la salle de conférence de presse du club catalan.

Après 21 ans passés sous le maillot du Barça, Messi, libre depuis le 1er juillet, ne prolongera pas dans le club catalan. L'annonce a été faite cette semaine et c'était la première réaction de Messi. "C'est très difficile pour moi de partir comme ça après tant d'années, je n'étais pas préparé à ça", a expliqué Messi submergé par l'émotion. "J'aurais voulu dire que l'on reste ici à la maison à ma famille. Je l'avais promis à mes fils aussi et je voulais rester ici encore. Cela fait 21 ans que je suis ici. Il s'est passé tellement de choses. Des bonnes, moins bonnes. Mais je suis la personne que je suis. J'ai tout donné pour ce maillot dès le premier jour jusqu'au dernier. Je n'ai jamais imaginé quitter le club. Et jamais de de cette manière-là. J'aurais voulu une dernière ovation avec le public, sentir une dernière fois la chaleur des supporters dans le stade. Je l'imaginais autrement. Mais c'est comme ça. Il y a eu tellement de chaleur de la part des gens ici, tant d'amour et tant de reconnaissance. C'est le meilleur club du monde. Et je veux remercier tout le monde", a déclaré Lionel Messi devant une assemblée restreinte de membres du club, de ses désormais ex-coéquipiers, sa femme et ses enfants, qui l'ont applaudi debout longuement, ravivant les larmes de l'Argentin. Le génial argentin, 34 ans, a joué 778 rencontres pour le Barça, inscrit 672 buts et remporté 27 trophées avec le club catalan. Messi avait rejoint Barcelone en 2000, à l'âge de 13 ans et y a débuté en équipe première le 16 octobre 2004. Depuis, il a remporté notamment quatre Ligues des Champions (2006, 2009, 2011 et 2015), dix championnats d'Espagne, sept Coupes du Roi et trois Coupes du monde des clubs. Il a aussi remporté six fois le Ballon d'Or.