Lionel Messi nommé Joueur de l'Année par la FIFA, à égalité de points avec Haaland

L'Argentin Lionel Messi a été nommé Joueur de l'Année par la FIFA pour la deuxième année consécutive, lundi à l'occasion de la cérémonie des trophées The Best tenue à Londres en Angleterre. L'attaquant de l'Inter Miami en MLS a été préféré au Norvégien Erling Haaland de Manchester City qui comptait autant de points que lui, et au Français Kylian Mbappé, son ancien coéquipier au PSG.

Ce sont les prestations de l'Argentin avec le Paris Saint-Germain et ses débuts avec l'Inter Miami qui ont convaincu le jury. En effet, il ne devait tenir compte que des performances entre le 19 décembre 2022 et le 20 août 2023, soit après la Coupe du monde 2022 remportée par l'Argentine, pour désigner le meilleur joueur de l'année.

Messi a devancé Haaland malgré l'égalité de points car il avait reçu plus de votes d'une valeur de cinq points de la part des capitaines des équipes nationales. Les entraîneurs, des journalistes et des supporters ont également apporté leur contribution au vote, par ailleurs.

Après avoir disputé la deuxième partie de la saison 2022-2023 dans la capitale française, remportant le titre de champion de justesse devant Lens, Messi a traversé l'Atlantique pour rejoindre la MLS et la Floride. Il a effectué ses débuts avec Miami le 22 juillet 2023 et remporté, un peu moins d'un mois plus tard, la Leagues Cup avec son nouveau club après 10 buts et 1 assist en 7 matches.

En octobre dernier, Lionel Messi avait reçu le huitième Ballon d'Or de sa carrière, notamment pour la Coupe du monde remportée avec les siens en décembre 2022.