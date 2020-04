Lionel Messi terminera sa carrière au Barça, selon l'actuel entraîneur des Blaugranas

(Belga) La star argentine du FC Barcelone Lionel Messi arrive en fin de contrat dans un peu plus de douze mois. Le joueur de 32 ans évolue depuis 2004 avec l'équipe première des Blaugranas dont il est désormais le capitaine. Alors que le club traverse une crise importante au niveau de ses dirigeants, les rumeurs sur un éventuel départ du sextuple Ballon d'Or reviennent régulièrement notamment après les soucis survenus cette saison entre Messi et certains dirigeants. Quique Setién, l'actuel entraîneur du FC Barcelone a dit sa conviction mercredi soir à ce sujet à la télévision espagnole TV3.

"Je ne pense pas que ce qui s'est passé (un désaccord entre Messi et Eric Abdial après le licenciement de l'entraîneur Valverde et une polémique au sujet de la position de Messi sur une éventuelle réduction de salaire, NDLR) va inciter un joueur comme Messi à s'interroger s'il souhaite ou non rester avec le club. Je suis sûr qu'il terminera sa carrière au Camp Nou", a confié Quique Setien qui est arrivé en janvier et dont le contrat est d'un an ét demi (jusqu'en juin 2022) avec une option pour une année de plus. (Belga)