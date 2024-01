L'Irak crée la surprise en battant le Japon et se qualifie pour les huitièmes de finale

Dans le même groupe, l'Indonésie a marqué ses premiers points de la compétition en battant le Vietnam sur la plus petite des marges, avec un but sur pénalty signé Asnawi Mangkualam (42e). Le Vietnam a terminé le match à dix après l'expulsion de Thanh Long Le Pham dans le temps additionnel (90e+1).

Au classement, l'Irak est en tête du groupe D avec 6 points, devant le Japon (3) et l'Indonésie (3). Le Vietnam est dernier, battu deux fois en deux matches.

Le dernier match de la journée opposait Hong Kong et l'Iran et a tourné à l'avantage du second (0-1). Mehdi Ghayedi a marqué l'unique but du match (24e). Après une victoire sur la Palestine (4-1) dimanche, l'Iran s'est aussi qualifié pour les huitièmes de finale. Premier du groupe, la 21e équipe au classement FIFA devance les Émirats arabes unis (4 points), la Palestine (1) et Hong Kong (0).