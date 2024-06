L'Italie arrache face à la Croatie sa place en 1/8e de finale au bout du temps additionnel

L'Italie s'est qualifiée pour les huitièmes de finale lundi soir après leur partage 1-1 arraché dans le temps additionnel face à la Croatie lors de la 3e et ultime journée du Groupe B de l'Euro 2024 de football. L'Italie finit 2e du groupe et affrontera la Suisse en huitièmes de finale. La Croatie termine à la 3e place et est au bord de l'élimination.