L'Italie arrache sa qualification face à la Croatie, l'Espagne signe un sans-faute

L'Italie a arraché un partage dans les derniers instants du temps additionnel de sa rencontre face à la Croatie (1-1) lors du troisième et dernier match du groupe B de l'Euro 2024 de football lundi soir à Leipzig. Au but de Luka Modric (55e) a répondu Mattia Zaccagni. De son côté, l'Espagne, avec une équipe fortement remaniée, a assuré le minimum face à l'Albanie (0-1) à Düsseldorf. Ferran Toores a inscrit l'unique but à la 13e minute.