L'Italie avec trois débutants pour sa tournée américaine

Le sélectionneur italien Luciano Spalletti a convoqué vendredi trois nouveaux venus pour la tournée aux États-Unis où les champions d'Europe 2021 disputeront deux matches de préparation contre le Venezuela et l'Équateur les 21 et 24 mars.

Pour le reste, l'ancien entraîneur de Naples est resté fidèle au groupe qui a arraché sa qualification pour l'Euro en Allemagne du 14 juin au 14 juillet, avec notamment six joueurs de l'Inter qui caracole en tête de la Serie A.

Dans son groupe de 28 joueurs, Spalletti, aux commandes de la Nazionale depuis août, a inclus le défenseur de Torino Raoul Bellanova, 23 ans, le milieu de terrain de Vérone Michael Folorunsho, 26 ans, et l'attaquant de l'Udinese, Lorenzo Lucca, 23 ans, sept buts en championnat.

En attaque, point faible de cette Nazionale en quête d'un buteur patenté et qui sera privée pour l'Euro de celui de Sassuolo Domenico Berardi, blessé au tendon d'Achille, Spalletti a rappelé l'Argentin de naissance Mateo Retegui (Genoa), mais n'a pas convoqué le capitaine et buteur de la Lazio Ciro Immobile, dont la 57e et dernière sélection remonte à septembre.

L'Italie s'envolera mardi pour les États-Unis. Elle affrontera jeudi le Venezuela, 50e au classement FIFA, au DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale en Floride, le stade de l'Inter Miami de Lionel Messi.

Elle se rendra trois jours plus tard à New-York à la Red Bull Arena, le stade d'une autre franchise MLS, les New York Red Bulls, pour affronter l'Équateur, 32e au classement mondial.