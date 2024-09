L'Italie bat Israël 1-2 et prend la tête du groupe de la Belgique

Après la défaite face à la Belgique, Ran Ben-Shimon a écarté le Gantois Omri Gandelman, Denny Gropper, Mohammed Abu Fani et Oscar Gloukh au profit de Roy Revivo, Liel Abada, Gabi Kanichowsky et Dor Peretz. Côté italien, Luciano Spalletti a effectué un tsunami: Federico Gatti et Alessandro Buongiorno ont pris la place de Riccardo Calafiori et Giovanni Di Lorenzo derrière, le duo Giacomo Raspadori-Moise Kean a été préféré au tandem Lorenzo Pellegrini-Mateo Retegui devant et Raoul Bellanova a remplacé Andrea Cambiaso sur le flanc droit.

Les Israéliens ont démarré courageusement face à des Italiens peu concentrés derrière et trop statiques devant. Ainsi Alaba a été stoppé par Gatti d'une belle glissade juste devant sa surface (5e). S'ils se sont efforcés de contrôler le jeu, les Azzurri ont manqué de vitesse et de force de frappe jusqu'à ce que Bellanova ponctue une belle combinaison d'un tir juste au-dessus (27e). Après des demi-occasions de part et d'autre, Davide Frattesi a ouvert le score sur un centre de Dimarco (38e, 0-1).