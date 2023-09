L'Italie privée de Gianluca Mancini et Matteo Politano contre l'Ukraine

L'Italie devra faire sans son défenseur Gianluca Mancini (AS Rome) et son attaquant Matteo Politano (Naples) pour son match important du groupe C des qualifications pour l'Euro 2024 de football mardi contre l'Ukraine.

Pour le déplacement en Macédoine du Nord, Luciano Spalletti, qui a remplacé Roberto Mancini parti en Arabie saoudite, était déjà privé de Federico Chiesa (Juventus) et Lorenzo Pellegrini (AS Rome).

Plus tard dans la journée, la fédération italienne de football (FIGC) a également confirmé le forfait du milieu de terrain Sandro Tonali (Newcastle). La raison de son forfait n'a pas été précisée.

Championne d'Europe en titre, l'Italie occupe actuellement la 3e place du groupe C avec 4 points en trois matches derrière l'Angleterre, en tête avec 13 points en cinq matches, et l'Ukraine, 2e avec 7 points et un match de plus que les Azzuri.