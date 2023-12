Liverpool, accroché par Manchester United, abandonne la première place à Arsenal

Le club de la Mersey a pourtant eu des occasions par Virgil van Dijk (28e), Alexander Trent-Arnold (66e), Mohamed Salah (70e) et même Ibrahima Konaté (77e).

Manchester United a failli réaliser un hold-up avec Rasmus Hojlund (67e), mais le Danois a échoué devant Alisson. Il faudra encore attendre avant de voir les Red Devils, réduits à dix dans le temps additionnel, marquer à Anfield, ce qu'ils n'ont plus réussi à faire depuis cinq ans en championnat (Jesse Lingard le 16 décembre 2018 durant une défaite 3-1).

L'équipe d'Erik ten Hag conserve sa septième place (28 pts), entre Newcastle (6e, 29 pts) et West Ham (8e, 27 pts), et retrouve un peu de couleurs après son élimination en Ligue des champions plus tôt dans la semaine.