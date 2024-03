Liverpool écœure Nottingham et Matz Sels au bout du temps additionnel

Après avoir manqué un pénalty (45e), Beto s'est racheté en mettant Everton aux commandes à la 56e minute. Zouma lui a répondu rapidement (62e), mais il a fallu attendre la 90e+1 minute pour que Soucek arrache la victoire en faveur des Hammers. Alvarez a enfoncé le clou quelques minutes plus tard (90e+6).

Timothy Castagne et Fulham se sont imposés face à Brighton (3-0), grâce à des buts de Wilson (21e), Rodrigo Muniz (32e) et Traore (90e+1). Le latéral belge a joué tout le match sur le flanc droit, tandis que l'ancien Anderlechtois Bart Verbruggen est resté cantonné au banc de Brighton.

Au classement, Liverpool est leader avec 63 points, 4 de plus que Manchester City qui accueille le derby mancunien dimanche. West Ham est 7e (42 points), Brighton 9e (39 points) et Fulham 12e (35 points). Everton (25 points) et Nottingham (24 points) sont 16e et 17e, juste au-dessus de la zone rouge.