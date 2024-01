Liverpool élimine Arsenal de la FA Cup, Reims se qualifie pour les seizièmes

Liverpool a remporté le choc face à Arsenal (0-2) et ainsi décroché sa qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe d'Angleterre (FA Cup) dimanche.

Dans les dernières secondes, Luiz Diaz, bien servi par Diogo Jota, a mis fin aux débats en inscrivant un deuxième but décisif d'une frappe imparable (90e+5, 0-2).

Les Gunners ont vécu une véritable désillusion en fin de rencontre puisque le premier but de la rencontre a été inscrit par Jakub Kiwior contre son camp. Sur corner, le défenseur polonais a envoyé le ballon de la tête dans ses propres buts alors qu'Aaron Ramsdale a tenté une sortie dans le même temps (80e, 0-1).

Sur le banc au coup d'envoi, le Gunner Leandro Trossard a foulé la pelouse durant les dernières minutes (88e).

En France, le Stade de Reims a validé sa place en seizièmes de la Coupe nationale après son large succès à Dinan-Léhon (0-3). Mamadou Diakhon a fait le break en trois minutes pour l'équipe de Will Still (5e, 8e). Mohammed Daramy a planté le troisième but qui a mis les siens définitivement à l'abri (80e).

Côté champenois, Thibault De Smet a disputé toute la rencontre. Maxime Busi a lui été remplacé à la 71e minute.