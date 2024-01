Liverpool ne tremble pas à Bournemouth et prend ses distances en tête du championnat

Darwin Nunez (49e, 90+3) et Diogo Jota (71e, 80e) ont chacun inscrit un doublé en seconde période après un premier acte brouillon des deux côtés.

Liverpool compte de nombreux absents de marque, à cause des Coupes d'Afrique et d'Asie (Mohamed Salah, Wataru Endo) ou des blessures (Dominik Szoboszlai, Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson, Thiago Alcantara, Joël Matip, Kostas Tsimikas). Le club de la Mersey totalise 48 points, cinq de plus que le City de Kevin De Bruyne et Jérémy Doku, qui a joué un match de moins. Arsenal, 3e, et Aston Villa, 4e, comptent également 43 points.