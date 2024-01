Liverpool partage à Fulham mais se qualifie en finale de la Coupe de la Ligue anglaise

Luis Diaz a inscrit le premier but de la rencontre très tôt dans le match (11e, 0-1) mais Issa Diop a relancé les Cottagers avec le but égalisateur dans le dernier quart d'heure (77e, 1-1). Un but insuffisant pour les Londoniens.

Timothy Castagne a disputé 83 minutes de jeu avant d'être remplacé par Kenny Tete.