Liverpool renverse Fulham et Timothy Castagne en fin de match

Au classement, Liverpool est provisoirement deuxième avec 31 points, deux de moins qu'Arsenal, mais peut reculer d'une place en cas de victoire de Manchester City contre Tottenham. Fulham occupe la 14e position (15 points).

En première période, un but contre son camp de Bernd Leno (20e, 1-0) et Alexis Mac Allister (38e, 2-1) ont donné deux fois l'avance aux Reds. Harry Wilson (24e, 1-1) et Kenny Tete (45e+4, 2-2) ont répliqué pour les visiteurs, qui ont cru à l'exploit quand Bobby De Cordova-Reid les a portés au commandement (80e, 2-3). Mais Liverpool a arraché sa septième victoire à domicile en autant de sorties via Wataru Endo (87e, 3-3) et Trent Alexander-Arnold (88e, 4-3).