Liverpool sans Alisson, Van Dijk, Salah et Alexander-Arnold contre l'Union

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de l'Europa League, Liverpool va laisser de nombreux cadres au repos pour affronter l'Union Saint-Gilloise lors de la 6e et dernière journée du groupe E jeudi (18h45) au Lotto Park à Anderlecht.

Alisson, Virgil van Dijk, Mohamed Salah ou encore Trent Alexander-Arnold ne figurent pas dans la sélection de 23 joueurs communiquée par les 'Reds' mercredi.

Alisson, Van Dijk, Salah et Alexander-Arnold sont laissés au repos par Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, en prévision du choc face à Manchester United dimanche en championnat. Alexis Mac Allister, blessé, ne fera pas non plus le déplacement dans la capitale bruxelloise tout comme Andy Robertson, Thiago, Joel Matip, Diogo Jota, blessés de longue date.