Liverpool se fait surprendre par la lanterne rouge Nottingham Forest

(Belga) Samedi après-midi, la lanterne rouge de Premier League Nottingham Forest a créé la surprise en s'imposant face à Lierpool, 1-0, pour la 13e journée de Premier League. Cette victoire permet à Forest de céder provisoirement la dernière place à Leicester.

Après une victoire retentissante face à Manchester City le week-end dernier (1-0) et un nouveau succès contre West Ham en milieu de semaine (1-0), les Reds de Liverpool se sont laissé surprendre par Nottingham Forest, qui occupait la dernière place du classement de Premier League avant la rencontre. C'est l'ancien joueur de Liverpool, de Mouscron et de La Gantoise, Taiwo Awoniyi, qui a inscrit l'unique but de la rencontre à la 55e minute. Orel Mangala, qui a débuté la rencontre sur le banc, est entré à la 80e minute de jeu à la place de Cheikhou Kouyaté. Avec sa deuxième victoire de la saison, Nottignham (9 points) cède temporairement la lanterne rouge à Leicester (8 points), qui déplace à Wolverhampton dimanche. Liverpool est 7e avec 16 points, à 11 points d'Arsenal en tête et à 4 points de Chesea, 4e avec un match de moins. (Belga)