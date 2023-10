Liverpool va "explorer les options disponibles" après l'erreur du VAR

A la 35e minute, alors que le score était de 0-0, l'arbitre a annulé un but de Luis Diaz pour hors-jeu. Le VAR du match n'a pas modifié la décision de l'arbitre. Dans un communiqué publié après la rencontre, la PGMOL a reconnu qu'il s'agissait d'une "erreur factuelle claire et évidente qui aurait dû entraîner l'octroi du but par l'intervention du VAR, mais celui-ci n'est pas intervenu". La PGMOL a qualifié l'épisode d'"erreur humaine importante" et annoncé qu'elle procèdera à "un examen complet des circonstances qui ont conduit à cette erreur."

Liverpool estime "qu'il n'est pas satisfaisant qu'il n'y ait pas eu suffisamment de temps pour prendre la bonne décision et qu'il n'y ait pas eu d'intervention ultérieure". Le club trouve "inacceptable que telles défaillances aient déjà été qualifiés par le passé 'd'erreur humaine significative'. Tous les résultats devraient être établis uniquement par la révision et en toute transparence."