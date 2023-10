Liverpool, vainqueur de Toulouse , creuse l'écart en tête du groupe de l'Union

Diogo Jota a ouvert le score (9e) tôt dans le match, mais les Toulousains sont vite revenus grâce à un but du Néerlandais Thijs Dallinga, servi par Aaron Donnum, arrivé cet été en provenance du Standard. Jürgen Klopp avait mis ses cadres au repos mais les remplaçants n'ont pas déçu. Le Japonais Wataru Endo a inscrit son premier but avec les Reds, reprenant de la tête un centre de Trent Alexander Arnold (30e). Dans la foulée, Darwin Nunez a marqué le but du break (34e) à la suite d'un contre favorable. En seconde période, Ryan Gravenberch a inscrit un quatrième but (65e) et Mohamed Salah, sorti du banc, a conclu le festival offensif des Anglais (90e+3).

Premier avec neuf points, Liverpool compte cinq points d'avance sur Toulouse et l'Union et LASK est dernier avec un point. Lors de la prochaine journée, le Stadium de Toulouse accueillera le match retour face aux Reds le 9 novembre.