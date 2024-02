"L'objectif de l'Union, c'est le championnat", annonce l'entraîneur Alexander Blessin

L'Union Saint-Gilloise lutte encore sur trois fronts à la mi-février: le championnat, la Coupe de Belgique et la Conference League. Pour l'entraîneur Alexander Blessin, il faut mobiliser tout l'effectif afin de rester compétitif partout, mais une chose est sûre: "l'objectif du club, c'est le championnat", a-t-il expliqué à la veille du barrage aller de Conference League contre l'Eintracht Francfort (jeudi à 18h45).

Alexander Blessin n'a pas hésité à répéter que l'objectif du club était avant tout le championnat de Belgique. "Nous voulons y accrocher les places européennes, chaque saison. Nous prenons toutes les compétitions au sérieux", a-t-il rappelé, "mais le club vise le championnat. C'est le plus important."

L'Union a déjà disputé 35 matches compétitifs cette saison. Si elle allait au bout de ses campagnes en Coupe de Belgique et en Conference League, elle dépasserait le compte des 60 matches sur l'exercice 2023-2024. La question d'une hiérarchisation des compétitions se pose dans un club qui ne peut se targuer des moyens des écuries évoluant dans les meilleures divisions européennes.

La rotation est devenue une composante primordiale de sa tâche. "Pendant la première partie de la saison, nous avons toujours effectué des changements et réussi à aligner des joueurs frais. Le succès nous donne raison", s'est félicité l'entraîneur.

Avec l'aide des statistiques, le staff optimise ses décisions. "Nous observons toujours quels joueurs ont fait le plus d'efforts au cours des dernières semaines. Cela fait partie de notre travail de contrôle: consulter les données et prendre les meilleures décisions pour l'équipe. Je suis convaincu que nous trouverons toujours une solution."

En attendant, l'Union Saint-Gilloise ne négligera pas une affiche alléchante contre "l'équipe la plus forte que nous étions susceptibles d'affronter. Nous voulons progresser, et ce genre de matches nous contraint à atteindre le plus haut niveau si nous voulons avoir une chance."