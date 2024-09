Loïc Badé et Lucas Digne remplacent Wesley Fofana et Ferland Mendy en équipe de France

Loïc Badé et Lucas Digne remplacent Wesley Fofana et Ferland Mendy, tous les deux blessés, dans la sélection de l'équipe de France pour les prochains matches de Ligue des Nations contre l'Italie et les Diables Rouges, a confirmé le sélectionneur Didier Deschamps lundi en conférence de presse.