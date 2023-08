Loïs Openda buteur dans la victoire de Leipzig face à Stuttgart

Les visiteurs avaient pourtant ouvert la marque via Guirassy (35e) et menaient à la pause. Les joueurs de Leipzig se sont réveillés en second mi-temps. Benjamin Henrichs inscrivait le but égalisateur (51e) avant qu'Openda ne marque (53e) mais son but était annulé pour hors-jeu. Dix minutes plus tard, Olmo inscrivait finalement le deuxième but pour les hommes de Marco Rose (63e).

Loïs Openda y allait finalement de sa réalisation en reprenant d'une tête piquée un centre de Raum (66e). Kampl (74e) et Simons (76e) portaient la marque à 5 buts à 1 avant qu'Openda ne s'offre une première standing ovation à domicile, en cédant sa place à la 79e minute. Leipzig remporte sa première victoire cette saison, après sa défaite face à Leverkusen (3-2) lors de la première journée de Bundesliga la semaine dernière.