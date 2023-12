Loïs Openda, buteur, et Leipzig tenus en échec sur la pelouse du Werder Brême

En début de seconde période, Openda, lancé en profondeur, a gagné son duel de l'épaule avec son défenseur mais a dû s'y reprendre à trois reprises pour battre Michael Zetterer, le portier du Werder, ce dernier ayant arrêté une première frappe et freiné la deuxième. Sur sa troisième flèche, l'attaquant des Diables n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Le Werder a égalisé (76e) sur une belle frappe de Justin Njinmah depuis la demi-lune.

Openda était aligné à la pointe de l'attaque de Leipzig, aux côtés du Danois Yussuf Poulsen. Il est le troisième meilleur buteur du championnat avec 11 réalisations, neuf de moins que Harry Kane, qui découvre lui aussi le championnat allemand cette saison. Olivier Deman et Senne Lynen étaient sur le banc côté brêmois. Le premier a remplacé Felix Agu (83e) et le second Christian Gross (82e).